Raphaël Varane : « on a souffert »

Lundi 16 Juillet 2018

«Je ne réalise pas. On réalisera plus tard. On profite de l’instant présent. Dans le vestiaire, c’est la folie. Il faut profiter car ce sont des moments uniques. (Sur le match) On ne s’attendait pas à un match facile, on a souffert. Les Croates ont été très bons mais on a su souffrir en équipe. On a un groupe exceptionnel, plein de talents. On a passé des moments très forts. Il faut savourer ces instants. (Sur les Champs-Élysées lundi) On est pressé. On sait que c’est la folie en France.»









Le Figaro

