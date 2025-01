Rapidité inhabituelle dans le procès de Saint-Louis: Taxawu Senegaal dénonce une justice à deux vitesses Taxawu Senegaal s'insurge contre le traitement inéquitable des affaires judiciaires au Sénégal. Dans un communiqué publié le 8 janvier 2025, la plateforme politique a exprimé son indignation face à la rapidité inhabituelle des autorités judiciaires et des forces de l'ordre, dans le traitement du dossier concernant les membres de la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu. Selon le communiqué, "en un temps record, des enquêtes ont été menées, un procès organisé et un verdict injuste rendu".

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 09:58 | | 1 commentaire(s)|

En revanche, l'organisation déplore l'absence d'avancées dans l'enquête sur l'incendie criminel de son siège, perpétré deux mois auparavant. Malgré des preuves accablantes, notamment des images des assaillants et des enregistrements de menaces explicites proférées par un haut responsable du parti au pouvoir, la veille de l'incident, aucune arrestation n'a été effectuée.



Taxawu Senegaal estime que cette situation illustre une « politique de deux poids, deux mesures », qui compromet gravement la confiance des citoyens envers les institutions de l'État.



La coalition appelle à une justice et exige que les auteurs de l'incendie soient identifiés, jugés équitablement et punis avec la rigueur que dictent les lois de la République.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook