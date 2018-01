Rappel à Dieu de Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké: Le Président Diouf compte aller à Touba

En séjour au Sénégal depuis la veille des fêtes de fin d'année, l'ancien président de la République, Abdou Diouf est toujours à Dakar. Son agenda consiste à multiplier les audiences et faire du "dokh-mbokk". Comme ce fut le cas à Tivaouane où il s'était déplacé pour présenter ses condoléances au nouveau Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy. Ce, suite au décès d'Abdoul Aziz Sy "Al Amine", de Cheikh Tidiane Sy "Al Makhtoum" et de Serigne Mansour Sy "Borom Dara dji".



Dans la meme veine, on nous signale que le président Abdou Diouf ne compte pas se rendre en France sans aller à Touba pour présenter ses condoléances au nouveau Khalife général des Mourides, Setigne Mountakha Bassirou, endeuillé par le décès de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké. Aucune date n'a encore été retenue dans ce sens, mais Abdou Diouf compte se rendre à Touba cette semaine ou les prochains jours. Sans doute, l'homme de Taïf et de Maiduguru fera le rappel des accompagnants ! Ou la reconduite de la même la délégation que celle de Tivaouane: Pape Massar Ndoye, Abdoul Aziz Ngom, Hamidou Sall, Haj Mansour Mbaye, Cheikh Moctar Diouf Pédro (son fils) et le plus que fidèle Talla Cissé, son ancien chef de cabinet.











