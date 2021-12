Rappel à Dieu de Lamine Diack: Macky Sall présente les condoléances les plus attristées de la Nation

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 21:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a présenté les condoléances les plus attristées de la Nation, suite au rappel à Dieu de Monsieur Lamine DIACK, ancien Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, ancien Député, ancien Maire de Dakar, ancien Président du CNOSS, de la Confédération africaine d’Athlétisme et de la Fédération internationale d’Athlétisme Amateur.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook