Rappel à Dieu de Mamadou Labo Bâ : De nombreuses personnalités à son enterrement à Bidiancoto Le ballet des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région de Tambacounda, se poursuit au village de Bidiancoto, situé dans la commune de Missirah, dans le département de Tambacounda, suite au rappel à Dieu de Mamadou Labo Bâ, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

L’information est de « L’As » qui souligne que jamais, il n’y a eu un enterrement qui a drainé autant de monde dans la région. Son enterrement a vu la participation de toutes les autorités administratives de la région.



Le gouverneur de Tambacounda, le préfet et le sous-préfet de Missirah, les forces de sécurité, tout le monde y a pris part. Les maires de la région, du département de Tambacounda et de Goudiry, ainsi que tous les imams ont tenu à venir faire leurs adieux au défunt et présenter leurs condoléances à son fils Amadou Bâ, maire de Missirah.



Last but not least, ajoute le quotidien, le parti Pastef y a envoyé une forte délégation hier, composée de son coordonnateur départemental Abdou Mbacké Samb, du coordonnateur communal de Missrah et de plusieurs autres responsables du parti au pouvoir, qui sont allés à Bidiancoto, au domicile du maire et du défunt, pour présenter leurs condoléances et faire aussi des témoignages élogieux sur les relations qu’ils entretiennent non seulement avec l’élu mais aussi avec le défunt.



Des relations de fraternité qui les lient au maire, mais aussi à son défunt père, qui était un homme multidimensionnel..



