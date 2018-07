Rappel à Dieu de Serigne Saliou Sow, grand conférencier et disciple de Serigne Sam Mbaye Leral.net présente ses sincères condoléances à la famille de Dieu de Serigne Saliou Sow, grand conférencier et disciple de Serigne Sam Mbaye et à tous les musulmans. Que DIEU lui fasse miséricorde et lui offre le FIRDAWS. Amine.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Juillet 2018 à 21:25









