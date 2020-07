Rapport ARTP: Le marché des communications électroniques au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 762 milliards de FCfa en 2019 L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a publié ce jeudi? son “Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019”.



Le marché des communications électroniques au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 762,89 milliards de Francs CFA en 2019, selon le rapport.



En effet, pour l’évolution en valeur du marché des communications électroniques et en comparaison à 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,59% du fait du regain de l’activité de la SONATEL sur le segment de la téléphonie fixe. Le chiffre d’affaires est quasi-globalement réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet, explique le régulateur dans son rapport publié hier, jeudi 16 juillet 2020.



Le marché de la téléphonie mobile (y compris Internet) reste dynamique, en atteste son chiffre d’affaires (467 milliards de FCFA) qui a augmenté de 0,71% par rapport à 2018. Les investissements, en baisse de 12,69% en 2018, ont augmenté de 71%, pour s’établir à 167 milliards de FCFA en 2019, lit-on dans le rapport.

