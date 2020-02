Rapport Cours des comptes : Moustapha Cissé Lô demande au président Macky d’appliquer les recommandations Moustapha Cissé demande au chef de l’Etat d’appliquer les recommandations de la Cour des comptes contre ceux qui ont été épinglés. « Je pense que c’est le président de la République qui doit répondre des actes posés parce qu’il est le gardien de la constitution. C’est lui qui a été élu par les populations sénégalaises, c’est lui qui avait présenté son programme :’une gouvernance sobre et vertueuse’. Ce que je peux dire, c’est que le président doit appliquer et faire appliquer les recommandations issues de ces corps de contrôle », a-t-il déclaré, dimanche, dans l’émission Objection de Sud-Fm.

