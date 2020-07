Rapport IGE et déclarations de patrimoine/ Abdoulaye Diagne MEER: " Si c'est avéré nous appelons au Président Macky Sall...toute personne qui ne fait pas sa déclaration de patrimoine..." Invité de l'émission Jokko de Leral TV, le coordonnateur du MEER s'est prononcé sur les actualités phares de ce moment. De la gestion de la Covid-19, les rapports de l'Ige passant par la déclaration de patrimoine des autorités étatiques et la guéguerre interne au sein du parti présidentiel, autant de questions que Le Sieur Monsieur Abdoulaye Diagne a abordées tout en défendant son Leader Le Président Macky Sall.

Covid-19, plus de 60 milles masques distribués par le MEER



La gestion de la Covid-19 a fait couler beaucoup d'encres et de salives. En effet, la reprise des cours qui ,jusqu'à présent ne concerne que les classes d'examen, est perçue comme un échec du gouvernement sénégalais par certains acteurs de l'éducation. Ce que le Coordonnateur du Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains, n'a pas voulu entendre, en évoquant la nécessité de sauver l'année. D'ailleurs, pour accompagner cette mesure, la plateforme " un élève,des masques" a été mise en place afin de permettre aux élèves de se protéger contre la pandémie. Le Président de la République a pris des mesures idoines pour la reprises des cours à travers son ministère de l'éducation, et ces mesure sont très importante pour éviter une année blanche. dans la sous région, jusqu'au moment où nous parlons, les cours n'ont pas encore commencé . Donc c'est lieu de féliciter Le Président Macky Sall et son gouvernement pour toutes les mesures prises et les efforts consentis dans l'éducation, a t-il martelé .





Bonne gouvernance... "nous appelons Le Président a prendre toutes les dispositions "





Les derniers rapports de l'Ige ont alimenté encore une fois le débat sur la bonne gouvernance . À celà, s'ajoute le communiqué du dernier conseil des ministres dans lequel le Président de la République a rappelé ses ministres, l'obligation de faire leurs déclarations de patrimoine devant l'OFNAC . Ce pendant, l'on se demande si Le Chef de l'État lui même a déjà fait sa déclaration de patrimoine quand il a été réélu. Une thèse que Abdoulaye Diagne n'a pas trouvé conforme à loi . Que les gens fassent très attention sur la déclaration de patrimoine du Président Macky Sall, la loi ne parle pas du tout un Président réélu qui a déjà , conformément aux exigences de l'OFNAC , fait sa déclaration qui est toujours valable. C'est plutôt Un Président nouvellement élu dont il s'agit quand on regarde bien les lois de ladite Office, renchérit-il . Par contre, il est de la responsabilité de toutes les autorités concernées de suivre les directives du Président Macky Sall, et nous en tant que structure, nous appelons Le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des lois , a-t-il ajouté . Dans un autre registre, il a rappelé le rôle de conseil que joue l'Ige en faveur du Président ,et d'assurer qu'il va prendre toutes les mesures pour la gestion sobre des deniers publics.





Nous avons un seul et unique responsable, Le Président Macky Sall et personne d'autre



La situation politique à l'Apr inquiète de plus en plus. Non structuré, le parti Présidentiel semblerait à une armée mexicaine en ordre de bataille. Les recentes réactions de Moustapha Cissé Lô sont considérées par certains analystes politiques comme le résultat d'une vague d'indignation d'anciens compagnons du Président qui n'ont plus accès à leur mentor. Nous sommes une association privée, des problèmes et des frustrations ne peuvent pas manquer , mais force est de constater que Le Président Macky Sall a déjà beaucoup fait pour ses compagnons qui lui sont redevables à tout point de vue. Pour ce qui est Moustapha Cissé Lô, il a insulté tout le peuple en demandant que tels audios soient donnés au Président et au Khalif Général des mourides, s'est-il justifié .

Le numéro 2 tant soulevé au niveau de l'Apr qui s'ajoute au débat sur la succession du Président Macky Sall, ne laisse pas ainsi indifférent au responsable des élèves et étudiants républicains qui appelle ses collègues jeunes à s'armer davantage de patience et de courage pour accompagner leur leader . J'appelle tous les jeunes du parti à être dernier Le Président Macky Sall pour l'accompagner dans cette mission si délicate de faire du Sénégal un pays émergent. Que tout le monde le sache une bonne fois pour toute, nous n'avons qu'un seul et unique leader, Le Président Macky Sall et personne d'autre, a-t-il conclu .

