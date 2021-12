Rapport Mo Ibrahim sur les meilleures performances: Le Sénégal 1er de l’Uemoa et 3e de la Cedeao

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 15:34

C’est l’une des informations phares du Conseil des Ministres de ce mercredi 15 décembre. Le Chef de l’Etat Macky Sall s’est félicite du dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim qui, selon lui, a classé le « Sénégal dans le Top 10 des meilleures performances avec la première place des pays de l’UEMOA et la troisième place des pays de la Cedeao ».



A noter que l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (Iiag) est un outil qui mesure et suit annuellement les performances de gouvernance dans 54 pays africains.



D’après « Le Soleil », le cadre comprend quatre catégories : sécurité et État de droit, participation et droits de l’Homme, opportunités économiques durables et développement humain.



La Fondation Mo Ibrahim fondée en 2006 axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership politique et de la gouvernance publique en Afrique.



Elle proposant des outils visant à améliorer le leadership et la gouvernance.

La Fondation a pour objectif de susciter un changement positif sur le continent.



Ousmane Wade