Rapport Sutelec/Sénélec : Le Dg de Akilee fait des révélations

Dès sa nomination à la tête de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, en partenariat avec des experts sénégalais, avait lancé une nouvelle filiale dénommée « Akilee », spécialisée dans la maîtrise énergétique. Une filiale sénégalaise avec de l’expertise nationale ayant pour principal objectif d’aider les ménages à réduire leurs factures d’électricité. Ceci, dans le but de leur faire gagner en pouvoir d’achat et en compétitivité, comme l’avait indiqué à l’époque, Amadou Ly, le Directeur général de Akilee, rapporte "Le Témoin".



Malheureusement, tout cela a été remis en cause à son départ, jusqu’à tenter de traîner dans la boue l’honorable « talibé-cheikh » Mouhamadou Makhtar Cissé, actuel directeur de Cabinet du président de la République. Trois ans après le feuilleton Akilee-Senelec, la justice divine vient de trancher en faveur de Mouhamadou Makhtar Cissé.



Invité de l’émission « Faram Facce » (Tfm), le Dg de Akilee, Amadou Ly a révélé puis dénoncé la très mauvaise qualité des 45.000 compteurs commandés auprès du groupe israélien Powercom. « Vous voyez comment la direction de la Sénélec a écarté un groupe sénégalais pour enrichir un groupe étranger à coups de milliards FCfa, avec des compteurs de pacotille.



D’ailleurs, le syndicat Sutelec a révélé au cours d’une réunion, que la Sénélec est en train de remplacer les 45.000 compteurs, dont la qualité laisse à désirer. A cet effet, la Sénélec a perdu 416 milliards FCfa, après avoir écarté des experts sénégalais », se désole Amadou Ly, un digne fils du pays, dont l’éloquence, la compétence et la pertinence, ont été saluées dans les réseaux sociaux.