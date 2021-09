Rapport annuel Goalkeepers : L’Afrique possède moins de 1% des capacités mondiales de fabrication de vaccins Avec 17% de la population mondiale, l’Afrique possède moins de 1% des capacités de fabrication de vaccins et 31 millions de personnes supplémentaires ont été plongées dans l’extrême pauvreté du fait de la Covid-19, informe le rapport annuel Goalkeepers de la Fondation Gates. D’où la nécessité d’investissements à long terme pour garantir une reprise équitable et des progrès continus vers les objectifs mondiaux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

La Fondation Bill & Melinda Gates a dévoilé son cinquième rapport annuel Goalkeepers, contenant un ensemble de données mondiales, mis à jour, illustrant l’impact négatif de la pandémie sur les progrès vers les objectifs de développement durable des Nations Unies (Objectifs mondiaux). Le rapport montre que les disparités causées par la Covid-19 restent flagrantes, et que ceux qui ont été les plus durement touchés par la pandémie seront les plus lents à se remettre. « En raison de la Covid-19, 31 millions de personnes supplémentaires ont été plongées dans l’extrême pauvreté en 2020, par rapport à 2019. Et tandis que 90 % des pays à économies avancées retrouveront les niveaux de revenu par habitant d’avant la pandémie d’ici l’année prochaine, seul un tiers des économies à revenu faible et intermédiaire devraient le faire », souligne le rapport.



Dans le rapport, les coprésidents soulignent «l’innovation» qui n’a été possible que grâce à la collaboration, à l’engagement et aux investissements mondiaux au cours des décennies. «Si nous pouvons amplifier le meilleur de ce que nous avons vu ces 18 derniers mois, nous pourrons enfin faire une croix sur la pandémie et accélérer à nouveau les progrès dans la résolution de problèmes fondamentaux comme la santé, la faim et le changement climatique», lit-on dans le rapport.



Le rapport souligne par ailleurs l’impact économique disproportionné que la pandémie a eu sur les femmes dans le monde. Dans les pays à revenu élevé comme dans les pays à faible revenu, «les femmes ont été plus durement touchées que les hommes par la récession mondiale déclenchée par la pandémie». «Le manque d’accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 est une tragédie de santé publique, plus de 80 % de tous les vaccins contre la Covid-19 ont été administrés à ce jour dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, certains assurant deux à trois fois le nombre nécessaire pour pouvoir couvrir les rappels ; moins de 1% des doses ont été administrées dans les pays à faible revenu», lit-on dans le rapport. De plus, le vaccin contre la Covid-19 a été fortement associé aux endroits où il existe des capacités de recherche et développement et de fabrication de vaccins. Bien que l’Afrique abrite 17 % de la population mondiale, par exemple, elle possède moins de 1% des capacités mondiales de fabrication de vaccins, déplore les auteurs du rapport.

leSoleil

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos