Rapport annuel Ipc en Afrique de Transparency international: la police, le président de la République, les ministres, les magistrats sont des corrompus selon les Sénégalais

Dans son rapport annuel sur l’Indice de perception de la corruption (Ipc) en Afrique dévoilé hier, Transparency international indique que la police nationale, les chefs d’entreprises, le président de la République, les ministres, les magistrats, les députés et les chefs religieux sont corrompus.



La police occupe le peloton de tête avec 29% suivie des chefs d’entreprises et hommes d’affaires (28%).



La Police est suivie par les ministres et autres officiels du gouvernement qui occupent la 3e place de ce classement, avec 26%.



L’Assemblée nationale n’est pas en reste. Des citoyens interrogés (24%) partagent la conviction selon laquelle, certains de leurs députés sont partie prenante dans des faits de corruption. D’autres ont épinglé des acteurs de la justice.



23% de nos compatriotes sondés, ont indiqués que le président de la République et le Premier ministre sont corrompus.



Pour ce qui est des chefs religieux, un pourcentage de 8% de la population questionnée pensent qu’ils sont corrompus.



43% des Sénégalais interrogés pensent que la corruption a augmenté dans les 12 mois précédents. 53% autres sont d’avis que le gouvernement fait un mauvais travail dans la lutte contre la corruption.

