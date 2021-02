Rapport d’activité 2020 du groupe Bnp Paribas : Les encours de crédit en hausse de 33 milliards d’euros

Le groupe Bnp Paribas a enregistré une hausse 33 milliards d’euros sur encours de crédit. C’est ce qui ressort du Conseil d’administration tenu le 4 février 2021 présidé par Jean Lemierre. Selon les résultats pour le quatrième trimestre 2020, le groupe a accordé plus de 120 000 prêts garantis en 2020 dans les réseaux de banque de détail du groupe, et levé plus de 396 milliards d’euros de financements pour ses clients sur les marchés de crédits syndiqués, d’obligations et d’actions.



Dans ce contexte de la Covid-19, le groupe Bnp Paribas a pris des mesures sanitaires pour préserver la santé des collaborateurs et assurer pleinement les services essentiels à la continuité du fonctionnement de l’économie.



En ce sens, le Conseil d’administration indique que le groupe Bnp Paribas mobilise l’ensemble de ses ressources et de ses expertises pour accompagner les particuliers, entreprises et institutionnels dans cette période difficile et répondre aux besoins spécifiques de l’économie dans les différentes phases de cette crise sanitaire.

