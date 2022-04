Rapport d’activités 2021 de l’UCG: 1.200.000 tonnes de déchets collectés à Dakar !

D'aprés L'As, le rapport d’activités 2021 de l’Ucg est une invite à plus de responsabilités. Au cours de cette année écoulée, la structure qui s’occupe de la propreté, a été plus active dans la région. Ainsi, les agents ont collecté au total 1.200.000 tonnes de déchets. Selon le rapport, cela représente une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Dans les régions, la situation est moins alarmante. Le cumul concernant ces zones est estimé à 530 000 tonnes de déchets collectés, soit une hausse de 4% par rapport à 2020.



Dans sa lutte contre l’insalubrité, l’Ucg a démantelé 1934 dépôts sauvages implantés un peu partout, notamment dans la capitale. En plus des campagnes de sensibilisation, des initiatives ont été prises. Il s’agit des «points propres», au nombre de 30, regroupés au sein du service de proximité et réceptacles de dépôt d’ordures. A cela, s’ajoutent des points de « regroupement des charretiers», la propreté de proximité à l’entrée et à la sortie des routes nationales et à l’intérieur des communes et des villes. L’Ucg a adapté quatre points de regroupement normalisés (Prn) aux zones rurales, avec la mise en place d’espaces de collecte de déchets aménagés, entretenus et surveillés.



L’année 2021 a été celle de l’innovation au niveau de l’Ucg. Il y a entre autres la mise en service de Prn géants, qui est un dispositif pour contenir le flux au niveau des marchés. L’objectif est de contenir le flux de déchets sur les lieux à forte production de déchets, tels que les marchés, les gares routières. Toujours au niveau des innovations, il y a eu l’effectivité des « caisses poly-bennes ». Il s’agit d’un dispositif de collectes groupées au niveau des localités qui ne disposent pas de système de collectes permanent ou de points de ruptures de charges (Bennes-tasseuses). Ainsi, le milieu rural en a eu 25, alors que 100 autres étaient pour les centres urbains. Pour contenir les déchets et servir en même temps de support de sensibilisation, 810 bacs de rue sont installés sur les grandes artères.



Eclairage des points de regroupement normalisés



Pour ce travail, l’Ucg a eu besoin de bras. Ainsi, durant l’année 2021, le total des agents est estimé à 13 714. Il s’agit notamment de 7 502 agents engagés sur la base du programme « Xëyu ndaw yi », 3 408 VP, 968 journaliers, 375 prestataires et 1 461 permanents. Au niveau des 80 PRN, il y a eu l’installation d’un dispositif d’éclairage solaire pour satisfaire deux préoccupations majeures. « Il s’agit de la sécurité des gardiens à la demande des usagers qui, de plus en plus, sortent les déchets le soir, mais aussi de la fréquentation des usagers », détaille le rapport.



D’autres mesures ont été prises, suite à certaines recommandations des populations. Ainsi, la collecte se fait de plus en plus la nuit. Cela participerait à éliminer progressivement les nuisances sonores occasionnées par la collecte de jour. Cette mesure diminuerait aussi les perturbations du trafic routier aux heures de pointe. Au niveau des régions, la situation est plus ou moins sous contrôle.



Lancé par le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique à travers l’Ucg et en collaboration avec le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Jeunesse, ce programme a permis de jeter les bases d’une culture de propreté. Au total, plus de 1 040 écoles primaires ont été nettoyées, avec une remise à niveau des établissements. Il y a aussi la construction de trois centres d’enfouissement technique (Cet), avec un niveau d’exécution à 100%, de trois centres de Tri et de transfert (Ctt), avec un niveau d’exécution de 33%.