Rapport d’activités 2023 de l’OFNAC : Le mot introductif de Serigne Bassirou Guèye son président Le Rapport d’activités 2023 de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption-OFNAC a été publié il y a deux jours. Dans son mot introductif de Serigne Bassirou Guèye son président revient leur mission accomplie, mais aussi leurs défis et aspirations :

Au fil des années, l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) s'est affirmé comme un pilier incontournable dans la lutte contre l’un des maux les plus sournois et les plus complexes auxquels font face les économies émergentes.



Le présent rapport d'activités de l'année 2023 témoigne de notre engagement continu à combattre la corruption sous toutes ses formes, afin de promouvoir un environnement propice à l'intégrité, à la transparence et à la justice.

Dans un monde où les défis évoluent rapidement, notre mission reste plus pertinente que jamais.



Ce rapport reflète donc nos réalisations, nos défis et nos aspirations, tout en illustrant notre détermination à oeuvrer sans relâche pour un Sénégal où la corruption n'aura plus sa place comme le postule la vision déclinée dans la Stratégie nationale de lutte contre la corruption.



Ainsi, de janvier à décembre 2023, un éventail d'initiatives a été pris dans divers secteurs et régions du pays, visant à éduquer, sensibiliser et prévenir les actes de corruption.



Cette démarche place notre pays en première ligne dans la bataille contre ce fléau, en accord avec nos engagements internationaux et en réponse à une demande sociale croissante.



Au plan stratégique, l’on a noté un regain d’activités des comités internes animés par les membres de l’OFNAC. Leur composition a été partiellement renouvelée grâce à l’engagement des nouveaux membres et du personnel.



A la faveur de ces mutations, j’ai chargé différents comités de missions précises à mener pour davantage positionner l’office au cœur du système national d’intégrité.



Ainsi, le Comité de planification stratégique a été mis en place pour formuler un nouveau plan stratégique à l’horizon 2026 tandis qu’un autre comité a été créé pour accompagner et superviser le processus de formulation, par un cabinet indépendant, d’une stratégie cohérente de communication et de prévention.



Par ailleurs, en vue d’accélérer la création de l’Académie nationale anticorruption (qui entend se positionner comme un hub sous – régional de formation et de renforcement de capacités), j’ai mis en place une task force chargée d’identifier les partenaires les plus crédibles pour accompagner notre pays dans ce projet ambitieux inscrit dans la SNLCC.



En définitive, malgré les défis persistants liés à la raréfaction des ressources tant financières qu’humaines, notre institution s’est évertuée à aligner son programme sur le calendrier international, participant activement à des rencontres, tant physiques que virtuelles.



Plus résolu que jamais dans son combat contre la corruption et la fraude, l’Office s'est aussi engagé dans une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes et acteurs désireux de contribuer à cette cause.



Par ma voix, il vous tend la main et vous invite à vous joindre à ses efforts en vue de la consolidation des initiatives du Gouvernement pour un système national d’intégrité résilient et vigoureux.



Serigne Bassirou Gueye



