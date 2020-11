Rapport d’activités au 3e trimestre 2020 : La Bank Of Bénin note une progression de 7,7% de ses engagements directs à la clientèle

Par ailleurs, la banque révèle que le produit net bancaire est en hausse de 14% sur la période sous revue et atterrit à 34,6 milliards de francs Cfa, grâce à la progression des produits des emplois, des produits nets de commission sur opérations et à la baisse des coûts de ressources.



Le résultat avant impôt connait un accroissement de 10%, passant de 11,5 milliards de francs Cfa à 12,5 milliards de francs Cfa sur la période, confie l’institution financière avant de souligner que le résultat net suit la même tendance et affiche 12 milliards de francs Cfa, soit une hausse de 9% sur l’année glissante.

La Bank of Africa Benin a vu ses engagements directs à la clientèle progresser de 7,7% sur l'année glissante en passant de 417,4 milliards de francs Cfa à 449,4 milliards de F cfa. A travers son rapport d'activités consacré au troisième trimestre 2020, elle indique que les dépôts clientèle sont restés stables à 614 milliards de FCFA.

