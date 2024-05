Rapport de Gallup sur l’influence des grandes puissances en Afrique : Les États-Unis perdent du terrain face à la Chine et la Russie Bes Bi- Le rapport Rating World Leaders de Gallup analyse les tendances des taux d’approbation du leadership des États-Unis, de l’Allemagne, de la Russie et de la Chine dans plus de 130 pays. Selon les sondages, les États-Unis ont perdu leur place de puissance mondiale la plus influente en Afrique en 2023, au profit de la Chine et de la Russie qui gagnent du terrain.

L’année dernière, la Chine a enregistré son taux d’approbation du leadership le plus élevé en Afrique depuis une décennie. Dans sept pays, dont beaucoup en Afrique de l’Ouest, Pékin a enregistré des augmentations à deux chiffres du nombre d’approbations par rapport à 2022. Les plus importantes d’entre elles ont été enregistrées au Ghana, (15 points), en Côte d’Ivoire et au Sénégal (+14 points chacun).



D’après Gallup, l’influence et les investissements chinois sur le continent africain ont explosé ces dernières années. «La Chine est désormais le plus grand partenaire commercial de l’Afrique.



L’initiative «La Ceinture et la Route» de Pékin couvre une partie importante du continent et investit massivement dans des projets d’infrastructure», note-t-il, un avantage sur le leadership de la Chine sur l’ensemble du continent depuis 2007. Mais en 2023, la Chine a pris deux points d’avance sur les Etats-Unis.



La rivalité de Washington et Pékin sur le continent est centré sur de nombreuses questions géopolitiques, notamment une course pour garantir l’accès aux matières premières et des différends sur l’allégement de la dette.



L’image de la Russie rebondit



Depuis 2022, l’image de Moscou en Afrique s’est encore plus améliorée que celle de la Chine. L’approbation médiane du leadership russe s’élève désormais à 42%, contre 34% l’année précédente. Il n’a pas été plus élevé depuis 2012 (47%). La Russie a connu des augmentations à deux chiffres dans huit pays et des baisses équivalentes.



«Le soutien reste le plus fort dans les pays du Sahel, où la Russie a une présence militaire importante à travers son groupe mercenaire Wagner, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Tchad. Dans ces trois pays, la Russie est la puissance dominante en termes de popularité du leadership», ajoute Gallup.



