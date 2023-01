Rapport de la Banque mondiale : La croissance au Sénégal devrait grimper jusqu’à 8% en 2023 et 10,5% en 2024

Loin du tableau sombre dépeint plus haut, des pays sortent du lot. En Côte d’Ivoire, apprend-on, la croissance devrait rebondir à 6,8%, contre 5,7% en 2022. Après un ralentissement en 2022 (4,8%), précise encore la Banque mondiale, la croissance au Sénégal devrait grimper jusqu’à 8% en 2023 et 10,5% en 2024. Au Cameroun, l’économie poursuivra sa croissance post-pandémie en 2023 (4,3%) et 2024 (4,6%), soutenue par l’investissement et la consommation privée.



Dans un contexte de chocs multiples, nouveaux et généralisés, et face à la menace d’une stagnation économique mondiale, la Banque mondiale estime que les dirigeants africains doivent plus que jamais mettre en œuvre des politiques qui accélèrent la transformation structurelle, grâce à la croissance de la productivité et à la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité.



Elle soutient que l’augmentation de la productivité agricole est indispensable pour stimuler un processus de transformation structurelle favorable à la croissance. Face à la flambée des prix des denrées alimentaires et aux contraintes du côté de l’offre, conclut-elle, les responsables de l’action publique doivent éviter de répéter les erreurs du passé (interdictions ou droits/taxes sur les exportations et les importations) et faciliter les échanges commerciaux internationaux.













