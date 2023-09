Rapport de la Cedeao sur le trafic Illicite de médicaments: Comment se dessine le circuit en Afrique de l’Ouest !

L’Afrique de l’Ouest est devenue l’un des points névralgiques du trafic de produits médicaux. C’est ce que révèle le rapport de la commission de la CEDEAO, qui estime que les produits médicaux illicites représentent entre 20 et 60 % du marché officiel pour l’ensemble de la région, et jusqu’à 80 % du marché au Burkina Faso et en Guinée. Le document réalisé par les experts Flore Berger et Mouhamadou Kane, rapporte l’enquête réalisée par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) qui indique que la vente des médicaments de contrefaçon en Afrique de l’Ouest a atteint environ un milliard de dollars américains, soit un montant supérieur à la valeur du trafic du pétrole brut et de la cocaïne réunis.



Les experts soutiennent dans la foulée que la violence et l’instabilité au Burkina Faso, ont contribué à une forte expansion du marché, et ses frontières poreuses sont devenues, aux côtés du port maritime de Conakry, en Guinée, les principaux itinéraires de contrebande. Non sans informer que l’implication des organisations criminelles dans le trafic de produits médicaux est bien établie. « Tous les éléments de preuve indiquent que le marché des produits contrefaits est extrêmement lucratif. Sa valeur estimée se situe entre 200 et 431 milliards de dollars américains, ce qui fait de ce marché, un rival de poids de l’industrie des stupéfiants qui atteint les 435 milliards de dollars américains », lit-on dans le document.



Selon toujours les experts qui citent l’OMS, 90 % des pays africains ont une capacité limitée - voire n’en ont aucune à réglementer les produits médicaux, principalement en raison de l’insuffisance des ressources, du manque d’effectifs des organes de régulation, et du peu d’efficacité des mécanismes d’assurance de la qualité. « Le commerce illicite de produits médicaux représente également un obstacle majeur à la gouvernance, car il alimente la corruption endémique, et s’en nourrit à son tour », lit-on également dans le rapport.



Les experts soutiennent aussi que la faiblesse des cadres réglementaires de ces pays, a rendu le secteur très vulnérable à la corruption, les autorités de l’État et les travailleurs médicaux aidant même, dans certains cas, les produits de contrefaçon à atteindre directement les distributeurs et les détaillants.



Pays d’origine des produits médicaux illicites



Malgré son ampleur, son impact dévastateur sur les communautés et sa rentabilité pour les réseaux criminels, disent-ils, le marché des produits médicaux illicites en Afrique de l’Ouest est largement sous-estimé. Le rapport note par ailleurs que l’Inde et la Chine sont les principaux pays d’origine des produits médicaux licites et illicites que l’on trouve en Afrique de l’Ouest. Et que la plupart de ces produits sont importés par voie maritime et acheminés vers les principaux ports de Conakry (Guinée), Tema (Ghana), Lomé (Togo), Cotonou (Bénin) et Apapa (Nigéria).



En général, souligne le rapport, les fabricants illicites n’exportent pas leurs produits médicaux directement, mais utilisent plutôt des intermédiaires comme les compagnies de frêt locales liées à la diaspora ouest-africaine, par exemple la diaspora nigériane dans la ville portuaire de Guangzhou en Chine. Les experts soutiennent de ce fait que l’importation peut prendre plusieurs mois, avec des points de transit populaires auprès des trafiquants, y compris les zones de libre-échange aux Émirats arabes unis et en Égypte, qui ont pour but de dissimuler l’origine des marchandises.



Dans la sous-région, ajoutent-ils, le Nigéria et le Ghana sont les principaux fabricants de produits médicaux licites et illicites, la production à grande échelle étant plutôt limitée en Afrique de l’Ouest francophone. Sur les 172 fabricants de produits pharmaceutiques basés dans les pays de la CEDEAO, précisent-ils, 120 se trouvent au Nigéria et 37 au Ghana. « Ces producteurs officiels se retrouvent aux côtés de toute une gamme de laboratoires illégaux, dont certains ont été récemment démantelés au Niger et en Guinée », lit-on en définitive dans le rapport commandité par la commission de la CEDEAO.

















