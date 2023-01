Rapport de la Cour des Comptes : Pas de procès pour les épinglés avant 5 ou 6 mois

Le rapport de la Cour des Comptes sur la Covid-19 a épinglé plusieurs gestionnaires des comptes de dépôt. Pour certains, la juridiction demande leur traduction devant la Chambre de discipline financière. ‘’SourceA’’ précise que leurs procès n’auront pas lieu avant 5 ou 6 mois. Pour cause, indique le journal, les magistrats qui doivent juger ces affaires, sont actuellement débordés à cause des dossiers qui leur ont été transmis par les autres Organes de contrôle.



A en croire nos confrères, la Chambre de discipline financière est actuellement submergée de dossiers, alors qu’elle n’est composée que de 4 magistrats et d’un président.



Toutefois, les présumés coupables épinglés par la Cour des Comptes, ont donc un temps de répit avant que la Chambre de discipline financière de l’Institution judiciaire ne statue sur leurs cas. Ils vont devoir payer ou aller en prison, s’ils sont condamnés.