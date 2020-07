Rapport du Comité d'éthique de la Bad : Le bureau des conseils des gouverneurs prend note de la conclusion du Panel

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Le bureau de rappeler que le Panel de haut niveau comprenant Mme Mary Robinson, ancienne présidente d'Irlande (présidente du Panel), Hassan B. Jallow, président de la Cour suprême de La Gambie (membre) et Leonard F. McCarthy, président, LFMcCarthy & Associates (membre) a été mis en place le 1er juillet 2020.



Selon la même source, le Panel de haut niveau avait un délai de trois à quatre semaines maximum pour accomplir son travail et soumettre son rapport au Bureau des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Bad.



Le Panel de haut niveau a soumis son rapport à Mme Nialé Kaba, présidente du Bureau le 27 juillet 2020.



Le Secrétariat général de la Banque a transmis le rapport du Panel à tous les Gouverneurs le jour même sur instruction de la présidente du Bureau et suite à la demande du Conseil des gouverneurs lors de sa session extraordinaire virtuelle tenue le 27 juillet 2020,



Le Bureau prend note de la conclusion du Panel de haut niveau concernant le rapport du Comité d'éthique du Conseil d'administration de la Banque selon laquelle « Le Panel valide les conclusions du Comité d'éthique sur toutes les allégations formulées contre le président de la Banque africaine de développement et juge qu'elles ont été dûment examinées et rejetées par le Comité ».



Le Bureau prend également note de la conclusion du Panel de haut niveau concernant les éléments fournis par le président de la Banque au Comité d'éthique et a indiqué qu' « il a examiné les éléments fournis par le président sans en évaluer le mérite et les trouve convaincants et conformes à son innocence »

Adou FAYE





Source : Le bureau des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement a publié un communiqué sur le rapport du panel de haut niveau concernant la revue indépendante du rapport du comité d'éthique des conseils d'administration concernant les allégations portées par des lanceurs d'alerte visant le président du groupe de la banque.Source : https://www.lejecos.com/Rapport-du-Comite-d-ethiqu...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos