Rapport sur le commerce mondial : L’Omc note une progression des revenus ces 30 dernières années

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024

«Entre 1995 et 2023, le revenu par habitant dans les économies à revenu faible ou intermédiaire ajusté en fonction de l’inflation a presque triplé, étant passé de 1 835 à 5 337 dollars EU ; en comparaison, le revenu mondial par habitant a augmenté d’environ 65 %, étant passé de 7 050 à 11 570 dollars EU. Cette convergence des revenus sans précédent a été associée à une forte augmentation de la participation des économies à revenu faible ou intermédiaire dans le commerce international », informe l’Omc dans le rapport.



Entre 1995 et 2022, ajoute l’organisation, la part des économies à revenu faible ou intermédiaire dans le commerce mondial est passée de 21 % à 38 %, tandis que la part des échanges entre les économies en développement dans le commerce mondial a presque quadruplé, étant passée de 5 % en 1995 à 19 % en 2021.



Toutefois, ce processus de convergence a ralenti depuis la crise financière mondiale, la part moyenne du commerce mondial dans le PIB des économies à revenu faible ou intermédiaire étant restée relativement constante.



La convergence économique s’est même inversée pendant la pandémie de Covid-19, qui a touché le plus durement la croissance des économies plus pauvres

