Rapport sur les considérations générales du budget : Les développements économiques récents et perspectives

Le Rapport Économique et Financier (REF), annexé au Projet de Loi de Finances initiale 2023, met en exergue la volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son important programme économique et social, inscrit dans le Plan d’actions II ajusté et accéléré du PSE, qui devrait atteindre son point d’achèvement en 2023.



Il est élaboré dans un contexte international particulier où, en plus de la persistance de la pandémie covid-19, l’économie mondiale est secouée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine entrainant ainsi des tensions sur les échanges extérieurs de certains produits et un relèvement conséquent des cours des matières premières de base. Par ailleurs, en 2023, la dynamique de l’activité économique au plan intern,e serait renforcée par le démarrage de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, qui devrait avoir un impact significatif sur l’économie sénégalaise.



S'agissant particulièrement de l’année 2022, les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) du mois de juillet, tablent sur une croissance de l’activité économique mondiale de 3,2% contre 6,1% en 2021, soit un repli de 2,9 points de pourcentage, imputable notamment, à la révision et au ralentissement de l’activité économique aux États-Unis, en Chine et en Europe.



Malgré la flambée des prix des produits de base, en Afrique subsaharienne, la croissance devrait rester dynamique, passant de 4,6% en 2021 à 3,8% en 2022. Elle serait soutenue, principalement, par la croissance au Nigéria qui est attendue en hausse de 3,4% en 2022 contre 3,6% un an plus tôt.



Globalement, la croissance dans les pays émergents et en développement ressortirait à 3,6% en 2022 contre 6,8% en 2021.

Quant aux perspectives de l’économie mondiale en 2023, elles demeurent moroses. Globalement, le ralentissement de l’activité économique mondiale devrait se poursuivre avec un taux de croissance projeté à 2,9%.



Au niveau national, en 2022, l’évolution de la gestion budgétaire serait marquée par la poursuite de la relance économique à travers les importants programmes de développement engagés dans le PAP II ajusté et accéléré (PAP-2A). Les investissements devraient se conforter au niveau du secteur de la santé, du secteur agricole et celui des infrastructures.



Les dépenses relatives aux subventions sur l’énergie et les denrées de première nécessité ainsi que la préservation des « marqueurs sociaux » seraient également poursuivies.



Globalement, au regard des tendances observées sur les huit (8) premiers mois et des perspectives pour le reste de l'année, le taux de croissance du PIB réel devrait ressortir à 4,8% en 2022.



Au titre des perspectives, l'année 2023 devrait coïncider avec le point d’achèvement du Plan d’actions prioritaires II ajusté et accéléré (PAP2A) 2019-2023. Elle sera également marquée par le démarrage de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Le cadre macroéconomique sera aussi consolidé grâce à une politique budgétaire prudente.



Au total, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 10,1% en 2023 contre une prévision de 4,8% en 2022. Cette croissance serait essentiellement tirée par le secondaire (+22,4%) et, dans une moindre mesure, par les secteurs primaire (+4,9%) et tertiaire (+6,7%).

