Rapports d'activité et sénégalisation des postes clés : les exigences fermes de Birame Souleye Diop à la GCO" Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a exprimé son exigence envers la société minière Grande Côte Opérations SA (GCO) concernant la remise en temps voulu de ses rapports d'activité aux autorités sénégalaises. Lors de sa visite à Louga, il a rappelé que le dépôt des rapports trimestriels et annuels est une obligation légale.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2024 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

D’après l’APS qui livre l’info, il a également insisté sur la nécessité de confier certaines fonctions de haut niveau, telles que celles de directeur des ressources humaines, financier, commercial et des opérations, à des Sénégalais.

M. Diop a souligné l'importance du respect des obligations légales et a réclamé une augmentation des contributions de la GCO en matière de responsabilité sociétale d’entreprise, en suggérant des investissements dans les projets de développement des collectivités territoriales touchées.



C’est pourquoi, il a spécifiquement mentionné un besoin de financement d'au moins 300 millions de francs CFA pour les communes de Tieppe, Diokoul Diawrigne et Kab Gaye. Il a aussi encouragé les jeunes à se former pour accéder aux emplois offerts par la GCO et autres entreprises minières, en accord avec la loi sur le contenu local.



