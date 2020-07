Rapports de l'IGE - C'est la ruée vers le banditisme, l'UCG et Mbagnick Ndiaye salis Ce sera ainsi pendant plusieurs jours et l'émotion ou la feinte surprise n'en sera que plus vive. Les institutions n'ont pas fini de porter l'estocade au peuple sénégalais avec des tours de passe-passe qui démontrent à suffisance que l'argent coule à flots, mais dans le mauvais sens.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 06:19 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, on est bandit à qui mieux mieux. L'UCG ne dira pas le contraire, épinglée par l'IGE dans ses rapports. Entre 2012 et 2015, huit (8) employés y ont soutiré 780 millions de nos pauvres francs. Trois (3) camions de collecte d'ordures ont été loué à 250 mille francs CFA par jour, une pelle mécanique a été louée à 350 mille francs CFA par jour et des véhicules de liaison à 200 mille francs CFA par jour.



L'ex ministre Mbagnick Ndiaye file un marché illégal de 150 millions F CFA et se trouve exempt de poursuite n faute de Haute Cour de justice.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos