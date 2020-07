Rapports de l’IGE : « Talla Sylla marqué à la culotte, Aliou Sall bercé », laisse entendre Birahim Seck du Forum Civil Revenons sur la lecture de Birahim Seck du Forum Civil et son décryptage du traitement des Rapports de l’Inspection général d’Etat (IGE), où transparaît une politique de deux poids, deux mesures. A l’entendre, c’est comme si : « Talla Sylla était marqué à la culotte, tandis qu'Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, est bercé ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020

Birahim Seck du Forum civil a évoqué hier les rapports de l’IGE, notamment le cas de la gestion de Talla Sylla à la mairie de Thiès et parallèlement, celle de Guédiawaye,.



« La ville de Thiès a bénéficié d’un traitement assez détaillé sur certains anomalies soulevées à la page 125 relative aux fournitures scolaires et aux secours. Ce, au moment où une seule phrase est consacrée pour la ville de Guédiawaye, à la page 126 du rapport de 2016, hormis la mention faite à la page 90 relative à l’absence d’un registre de délibération paraphé par le préfet », a comparé le coordonnateur du Forum Civil, dénonçant ainsi un « deux poids, deux mesures » dans le travail de contrôle de l’inspection générale d’Etat.



En plus de cette remarque rapportée par le quotidien « Le Témoin, » , en parlant du mimétisme dans la création de structures sans justification, l’IGE donne l’exemple de la ville de Thiès et de Guédiawaye, avec la création d’une inspection générale des services municipaux.



« Mais sur un autre cas concernant Guédiawaye, nous avons l’impression que l’IGE essaie de lui (le maire Aliou Sall :ndlr) trouver des justifications en parlant de mimétisme sous prétexte que la ville de Guédiawaye a vu cette pratique avoir lieu dans les autres municipalités de la ville de Dakar », a signalé Birahim Seck, selon qui l’IGE a essayé de trouver une porte de sortie au frère du président dans sa gestion opaque à la mairie de Guédiawaye.



