Rapports de l’IGE : les principales structures publiques épinglées et leurs mauvaises pratiques Dans le cadre de la reddition des inspections faites et rendues via trois rapports publics (2016,2017, 2018-2019) remis au chef de l’Etat, par l’Inspection générale d’Etat, (IGE) des administrations centrales, mairies et communes, hôpitaux comme Diourbel, le Dantec Dakar, l’hôpital de Pikine, ceux de Kaffrine et de Tambacounda, DAGE, la DESCOS et autres ont été épinglés pour faute de gestion.

Ainsi donc, dans certains établissements publics de santé, la gestion parfois n’est pas saine comme ceux qui sont épinglés par l’IGE. Pour faute de gestion on cite celle les collectivités locales de Guédiawaye, Dakar, Pikine, Rufisque et Thiès mais aussi les communes de Fatick, de Kaolack, St-Louis et Ziguinchor



Toujours dans le rapport 2017, pour les mauvaises notes, certaines sont attribuées à la Direction des Eaux, Forêts et Chasse et de la Conservation des sols (DEFCCS), de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’occupation des sols (DESCOS).



Des manquements récurrents dans la gouvernance de l’administration centrale et des administrations décentralisées de l’Etat ont aussi été notés l’Inspection générale d’Etat, dans son rapport de 2017-2018.



Largement les Directions de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) qui sont au centre de la commande publique et la gestion des ressources humaines et des matières et du processus budgétaire, sont indexées.



Les DAGE des ministères l’Intérieur, des Infrastructures, Transports terrestres et du Désenclavement, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Culture et de l’Environnement et du Développement durable ont fait l’objet de vérifications durant la période couverte par le rapport de l’IGE.



Dans la pratique, le rapport de l’IGE souligne plusieurs cas de contournement par les DAGE et autres services ainsi que par les services décentralisés des dispositions légales qui dirigent le recrutement, le détachement, la rémunération… des agents de l’Etat fonctionnaires ou non fonctionnaires.



