Rapt aux Parcelles Assainies Unité 10 : Une fille de 10 ans échappe au vol

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Une fille de moins de 10 ans a été victime de rapt d’un homme. Malheureusement, la fille a échappé à la tentative de cet homme. Arrêté, l’auteur de ce rapt est conduit à la police pour l’ouverture d’une enquête.



Mais, le responsable de l’Ong « Touche pas à ma sœur », Ismaël Kamby est monté au créneau pour dénoncer ces pratiques, dont il pensait qu’elles n’existent plus.



Seulement, il exhorte les autorités à renforcer les outils des forces de sécurité et de défense pour mieux combattre les malfaiteurs.

Sur ce, il demande aux autorités judiciaires d’agir avec vigueur pour décourager ses malfaiteurs.



