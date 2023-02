Raréfaction des graines d’arachide sur le marché: Sonacos Sa reconnaît et parle d’un budget de 60 milliards de FCfa mobilisés

Babacar Ndiaye, Chef du Service Communication et Marketing de SONACOS SA, joint au téléphone par Leral, reconnaît qu’actuellement, une raréfaction de la graine de l’arachide est notée sur le marché.



Cette raréfaction explique les 14 000 tonnes d’arachides récoltées par la Société nationale de commercialisation des oléagineux (Sonacos). Et, l’arrivée des Chinois, indique-t-il, entraîne une spéculation du prix de l’arachide chez les producteurs.



Mais, un budget d’un moins de 60 milliards de FCfa a été mobilisé pour l’achat de ces graines introuvables.



