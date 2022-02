Rassemblement contre l’Agenda LGBT : l’Ong Jamra et les organisations islamiques se mobilisent ce dimanche à Dakar Les organisations islamiques dont l’Ong Jamra préparent activement la manifestation contre les homosexuels, ce dimanche à la place de la Nation (ex-Obélique). L'As

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le débat sur l’Agenda LGBT a été amplifié par l’introduction d’une proposition de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal que le bureau de l’Assemblée nationale avait rejetée.



Loin de baisser les bras, le collectif «And Samm Jikko-yi» poursuit le combat avec le soutien des chefs religieux. Initiateur du rassemblement, le collectif exige le renforcement des sanctions pénales contre le «gordjiguénisme» ; l’arrêt de l’agenda Lgbt au Sénégal, managé via des structures tentaculaires onusiennes comme l’Unesco et le Parlementarian for global action (Pga)



