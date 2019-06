Rassemblement de Aar Li Nu Bokk: Oumar Faye annonce la présence de Me Wade vendredi prochain C’est une révélation de taille qu’a faite Oumar Faye, hier, lors du rassemblement de la plateforme Aar Li Nu Bokk sur le Boulevard du Général de Gaulle.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

« Vendredi prochain, Wade va prouver qu’il n’y a aucun deal entre lui et Macky Sall. Il viendra apporter son soutien au peuple sénégalais », a dit le leader de Leral Askan Wi, dans des propos rapportés par Vox Populi.



« Tout le monde reconnaît qu’il a été le premier à parler de ce scandale qui porte sur Petro- Tim, avec Franck Timis et Aliou Sall, ajoute Oumar Faye, soulignant qu’à l’époque, « beaucoup de gens pensaient que c’est à cause de l’emprisonnement de son fils Karim Wade. »



Et Oumar Faye de renchérir : « on parle de gouvernement d’union nationale au sortir du dialogue national. C’est ce qui explique l’absence de certains leaders de l’opposition. Maintenant, ceux qui ne seront pas présents vendredi prochain, seront considérés comme des alliés et des complices de Macky Sall ».

