Rassemblement de Aar Li Nu Bokk à Guédiawaye: ce n’est pas encore la grande affluence Prévu à 14h30, le rassemblement de la plateforme Aar Li Nu Bokk sur le parking du stade Amadou Barry de Guédiawaye ne mobilise pas encore les grandes foules après 16 h, ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Les leaders de l’opposition ne sont pas encore sur les lieux, que quelques personnes rallient en petits groupes.



Le dernier rassemblement de la plateforme sur le boulevard du Centenaire, samedi dernier, n’avait pas mobilisé beaucoup de monde, non plus. Mais les organisateurs avaient déploré l’autorisation tardive du préfet de Dakar, à 3 heures de la manifestation pour casser la mobilisation.



Mais pour cette fois, le préfet de Guédiawaye a autorisé la manifestation à temps.

