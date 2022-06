Rassemblement de Yaw du 8 juin : BBY du département de Dakar promet une riposte La coalition Yewwi Askan Wi a décidé d’occuper, avec ou sans autorisation, la Place de la nation (ex place de l’obélisque), ce mercredi 8 juin de 15h à 19h, pour sensibiliser ses militants et sympathisants sur la situation politique du Sénégal. Mais déjà, ça sent le roussi pour cette journée. Puisque, les leaders de la mouvance présidentielle de Dakar se préparent à la riposte avec une contre-manifestation.

«Les responsables de Benno Bokk Yaakaar appellent, tous leurs militants et sympathisants du département de Dakar, à la mobilisation générale pour faire face à l’initiative pernicieuse de l’opposition d’appel à la manifestation le 08 Juin, qui n’est autre qu’une excuse fallacieuse pour la destruction de biens publics et privés dans le département de Dakar après les investissements massifs de l’État pour moderniser notre capitale», lit-on dans le communiqué.



Lequel a sanctionné la rencontre de ce dimanche 5 juin et à laquelle ont pris part tous les responsables Dakar dont Alioune Ndoye tête de liste départementale, Aminata Touré tête de liste nationale et le ministre Mor Ngom coordonnateur du Secrétariat exécutif Permanent (Sep) de Bby.



Au-delà de la contre-manifestation qu’ils comptent organiser le même jour que leurs adversaires politiques, Mimi Touré et Cie lancent un appel aux populations. «Les responsables de Benno Bokk Yaakaar appellent nos compatriotes à sanctionner dans les urnes les appels incessants à la violence, ainsi que les discours insurrectionnels portés par la coalition Yewwi Askan Wi contre les institutions de la République», ont-ils plaidé.



