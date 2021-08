Rassemblements interdits, voie de faits… : 35 jeunes du village Benténier devant la barre Les 35 jeunes du village Benténier étaient attraits hier, devant la barre du tribunal de Mbour, pour les faits de rassemblements interdits, voie de faits, entre autres, commis le 31 juillet dernier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Furieux, après un accident de circulation qui avait occasionné un mort, ces jeunes avaient barricadé la route et caillassé des véhicules et des biens appartenant à autrui. Ils avaient attaqué les gendarmes venus disperser la manifestation. Les prévenus, dont une jeune femme, ont tous nié les faits.



Mais, ils n’ont pas manqué de dénoncer la récurrence des accidents de la circulation dans leur village. L’avocat de la défense, Me Elimane Kane demande la clémence du tribunal parce que ses clients ont agi le coup de la colère.



La défense estime que les prévenus qui ont passé deux semaines prison, ne sont ni des délinquants ni des bandits. Le tribunal a relaxé deux prévenus et condamné le reste de la bande à une peine de 3 mois avec sursis.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos