Rationalisation à l’APR: Macky Sall coupe les subventions de ses structures

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a décidé d’arrêter toutes les subventions accordées aux structures de son parti. L’initiative rentre dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l’État. Ladite mesure du patron de l’Apr fait grincer des dents chez de nombreux responsables. Ces derniers, évoquent en privé, le manque criard de moyens pour justifier l’inertie des structures de leur parti.



D’après L’As, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) qui recevait 7 millions par mois, n’a obtenu que deux ou trois fois sa subvention. Et la Convergence des jeunesses républicaines, a été sevrée de sa traditionnelle subvention.



Le Mouvement national des femmes de l’Apr, dirigé par la ministre Ndèye Saly Diop Dieng, a aussi subi les dégâts collatéraux de cette politique d'austérité financière.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos