Rationalisation des dépenses de l’Etat: le Forum civil veut des actes concrets Le Forum civil veut des actes concrets quant à la rationalisation des dépenses prôné par Mcky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

« Des agences avaient été déjà dissoutes, et d’autres ont été créées. Nous pensons, au-delà des constats, qu’il faut aller vers l’action. L’action peut être une évaluation de la dépense publique, une évaluation des rendements de l’administration. Il faut qu’on sorte de ces gadget-là, et qu’on entre réellement dans la réforme », a indiqué Abdou Malik Bousso, du Forum civil sur Walf Radio.

Se prononçant sur la dernière sortie du procureur concernant les arrestations de Guy Marius Sagna et Adama Gaye, il déclare : « on a assisté à cette exercice assez déroutant où on reproche le matin quelque chose à un prévenu et l’après-midi autre chose. Nous pensons qu’il y va de la liberté des Sénégalais », ajoutant que « ce type de traitement devrait être fait avec plus de rigueur ».



