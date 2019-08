Rationalisation des dépenses: le Président Macky Sall déterminé à poursuivre la fusion des agences Le Président Macky Sall va poursuivre sa politique de rationalisation des dépenses publiques, en mettant en place une meilleure gestion des ministères et des agences. Il l’a dit ce lundi matin, lors du lancement du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama), à Diamniadio.

« Il y a une rationalisation à faire dans les organigrammes des ministères et de nos agences. Il y a un travail à faire sur ce plan. C'est une nécessité. Pour chaque département, il faut un organigramme plus ou moins global et qui s'adapte à la plupart des ministères », a indiqué le chef de l'État.



« Déjà, nous sommes en train de fusionner certaines agences. On a réuni l'agence de la Grande muraille verte, celle des Ecovillages et la nouvelle Agence de la déforestation en une seule entité qui aura un budget conséquent et qui pourra donc travailler de façon efficace », a ajouté le président de la République.

