Rationalisation des dépenses publiques: Macky Sall supprime 15 Agences dont l’ANPEJ

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

En effet, Macky Sall va dissoudre ou fusionner une quinzaine d’agences nationales parmi les 31 existantes. C’est pour se conforme, aux recommandations du Fonds monétaire international (Fmi) et de l’Inspection générale d’Etat (Ige).



Macky Sall a d’ailleurs déjà reçu et validé la liste d’Agences à dissoudre. Il y a entre autres, l’Anamo, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), l’Adepme, l’Anat, le Cices. La liste est loin d’être exhaustive, rapporte L’As.



Les agences supprimées vont devenir des établissements publics à caractère commercial alors que d’autres vont simplement être diluées dans les directions nationales déjà existantes.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos