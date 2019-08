Rationalisation : le Prodac et l'Anpej vont à la Der Le président Macky Sall poursuit sa politique de rationalisation. Selon Libération, en effet, le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) seront intégrés à la Délégation générale à l'entreprenariat rapide (Der). Le chef de l’Etat a prôné récemment la fusion de certaines agences pour réduire le train de vie dispendieux de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|



