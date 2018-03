D’après Marca, Raul passer son diplôme de coach dès le mois prochain. L’ancien attaquant du Real Madrid devrait ensuite s’occuper des moins de 18 ans du Club Merengue. Comme Ronaldinho, Raul a décidé de son avenir.



C’est d'ailleurs la Une de Marca ce mercredi matin: "Raul sera entraîneur". Comme le rapporte donc le journal madrilène, l’ancien attaquant du Real Madrid a décidé de passer son diplôme de coach.



De retour au Real



L’Espagnol de 40 ans, qui a raccroché les crampons en 2015, doit se présenter en avril à l’examen "élite" organisé par la Fédération espagnole et réservé aux anciens internationaux ou à ceux qui ont joué en première division durant dix saisons. En effet, il a facilement réuni les deux conditions.



Celui qui a fait les beaux jours du Real (1994-2010) et de Schalke 04 (2010-2012) avant de passer ses trois dernières années à Al-Sadd et au New York Cosmos devrait ensuite s’occuper de la Juvenil B du club Merengue (moins de 18 ans).