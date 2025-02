Réaction : Boucar Diouf défend la nouvelle orientation de la Direction Générale de l'Action Sociale Dans une mise au point transmise à l'opinion publique, Boucar Diouf, directeur général de l'Action Sociale, a réaffirmé son engagement à moderniser son institution en mettant l'accent sur la compétence et l'efficacité, mais en toute transparence.

Conformément aux directives du ministre de la Santé et aux orientations stratégiques du président de la République et de son Premier ministre, il entend faire de la DGAS une structure de référence en matière d'actions sociales, alignée sur la « SND Sénégal 2050 ». Cette ambition repose sur un recrutement rigoureux basé sur les compétences et non sur des considérations politiques.



« La Direction Générale de l'Action Sociale ne sera plus un réservoir de recrues politiques sans qualification », a-t-il martelé, mettant en garde contre les tentatives de pression et de chantage. Il assure que seules les personnes possédant des compétences requises seront retenues pour mener à bien les missions de la DGAS.



Le directeur général rappelle par ailleurs que plusieurs agents du ministère de la Santé occupent déjà des postes stratégiques sans appartenir au parti Pastef, preuve que l'administration repose sur l'expertise et non sur l'affiliation politique.



Enfin, il invite les médias à prendre attaché avec ses services pour toute demande d'information, réaffirmant la volonté de la DGAS de travailler en toute transparence.



