Depuis leur défaite cuisante à la dernière élection présidentielle du 24 mars, les Républicains et autres membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Thiès sont toujours dans le silence. Même la dernière sortie médiatique de leur candidat Amadou Bâ n’a pas encore réussi à les tirer globalement du sommeil. Sauf en tout cas l’Alliance Wallu Askan wi (AWA) du Président Ousmane Diop, qui a réagi depuis Toulouse en France, pour approuver le projet brandi par l’ex Premier ministre Amadou Bâ, à travers sa nouvelle responsabilité



. En effet, le mouvement AWA est ainsi resté dans sa logique, car il a été le premier à investir Amadou candidat de BBY à la présidentielle de 2024, après que le Président Macky Sall a décidé de renoncer à un nouveau mandat. Selon lui, avec ce projet, un nouveau chemin est tracé pour tous les sénégalais épris de paix et de justice et tous les sacrifices nécessaires seront consentis pour le protéger. Il a cependant mis en garde l’ex candidat Amadou Bâ contre les peaux de bananes de l’APR, qui lui ont valu tous ses déboires électoraux.



