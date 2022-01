Réaction d'Aliou Cissé contre un journaliste camerounais: "Il ne faut pas salir notre victoire"

A un journaliste camerounais qui lui demandait si la victoire sénégalaise n’était pas entachée par le fait que le Cap Vert a joué en infériorité numérique, Aliou Cissé a sèchement répondu :



"Il ne faut pas salir notre victoire nous sommes très fiers d’avoir gagné le match. Nous sommes très fiers d’atteindre les quarts finale. On est très fier de notre match aujourd’hui. Nous venons de loin. On a vécu des moments difficiles et aujourd’hui, on avait l’ensemble de notre groupe.



Nous avons de la force, mais avec beaucoup plus d’humilité, on avance. A onze, oui, on a pris le dessus dès l’entame du match. A dix l’adversaire a encore continué à reculer comme quand il jouait à onze." .