Réaction de Mimi Touré à la décision du Conseil constitutionnel : Un appel à rendre justice aux victimes

L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Mimi Touré, s’est félicitée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel concernant la loi interprétative. Dans une déclaration publique, elle a salué la clarté de la haute juridiction sur un point qu’elle juge fondamental : l’exclusion de toute amnistie, pour les auteurs et commanditaires de crimes graves.



« Le Conseil constitutionnel indique clairement que les auteurs et commanditaires des tueries, tortures et autres actes dégradants portant atteinte à la dignité humaine, ne peuvent faire l’objet d’aucune amnistie », a-t-elle souligné, estimant que cette précision était attendue par les victimes et les défenseurs des droits humains.



Dans une formule imagée, Aminata Touré a cité un proverbe chinois, « Peu importe que le chat soit gris ou noir, l’essentiel, c’est qu’il sache attraper les souris », pour insister sur la nécessité de résultats concrets en matière de justice, au-delà des considérations politiques.



Pour l’ancienne ministre de la Justice, cette décision constitue un signal fort en faveur de la lutte contre l’impunité. Elle appelle désormais à ce que la justice fasse son travail sans délai : « Maintenant, que sans délai, justice soit rendue aux victimes », a-t-elle conclu.