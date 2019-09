Réaction de Saliou Samb : « Ferdinand Coly fait de la victimisation pour s’attirer la sympathie des Sénégalais » « S’il est quelqu’un qui est fort dans l’art de manipulation de l’opinion, c’est bien Ferdinand Coly ». C’est l’avis de Saliou Samb qui estime que Ferdinand Coly, en fait trop pour s’attirer la sympathie et la pitié des Sénégalais. Mais la manipulation, selon lui, ne passera pas.

Pour le président du stade de Mbour, la stratégie de Coly est simple. « Il veut abuser de la victimisation pour faire du buzz. ». Saliou Samb a fait savoir que l’opération de diabolisation, menée par l’ancien international est vouée à l’échec. Et, il a condamné ses dérapages préjudiciables. Car, soutient Saliou Samb, de là, à penser qu’il est sous contrôle judiciaire et qu’il sera jeté en prison après les vacances judiciaires, relève de mauvaise foi, de la pure méchanceté.



Saliou Samb affirme que Ferdinand Coly fait de graves accusations, en affirmant également que le ministre des Sports, Matar Ba, le protège, en l’amenant à la CAN en Égypte au moment où il devait répondre à la Justice.



Pour le président du Conseil départemental de Mbour, « ce tissu de contrevérités, constitue un scandale et ne vise qu'à ternir son image ». Saliou Samb a invité Ferdinand Coly à la raison et à être digne dans l’adversité.



