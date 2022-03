Réaction de Yaya Diallo, Ps France : «Macky n’a jamais porté Vélingara dans son cœur» De la France, où il vit depuis près de 40 ans, Yaya Diallo, militant du Parti socialiste sénégalais et proche de feu Ousmane Tanor Dieng, défunt Secrétaire général du Ps, n’est pas content de l’attitude du Secrétaire général national de l’Apr vis-à-vis des responsables du département de Vélingara.

Etant mis au courant du refus de l’hôte du khalife de Médina Gounass de les recevoir en audience comme il l’a fait avec ceux des régions de Tambacounda et de Kédougou, il a enregistré une vidéo qu’il a envoyée à plusieurs plateformes regroupant des ressortissants de son terroir natal.



Il a dit : « Cela ne m’étonne pas que Macky Sall n’ait pas daigné recevoir les responsables politiques de Vélingara. Il ne porte pas Vélingara dans son cœur. C’est pourquoi j’avais demandé aux populations de sanctionner Benno Bokk Yakaar lors des Locales passées. On ne m’a pas suivi. Si l’opposition avait remporté les Locales, il allait chercher à rencontrer les responsables de son camp ».



