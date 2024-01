Réaction de la CEDEAO: L’Institution dit être prête à une “solution négociée” La CEDEAO réagit à l’annonce conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui indiquent se retirer “avec effet immédiat” de l'organisation ouest-africaine. La communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest dit être prête à une “solution négociée”.

L'attention de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Commission de la CEDEAO) a été attirée sur un communiqué diffusé sur les télévisions nationales du Mali et du Niger annonçant la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO.



La Commission de la CEDEAO n'a pas encore reçu de notification formelle directe des trois États membres concernant leur intention de se retirer de la Communauté.



La Commission de la CEDEAO, sous la direction de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement, a travaillé assidûment avec ces pays pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la Communauté et l'Autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique.



La Commission de la CEDEAO reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations à mesure que la situation évolue.



Abuja, le 28 janvier 2024



