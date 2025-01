Réaction suite au meurtre de Souadou Sow : le Ministère de la Famille exprime sa douleur et lance un numéro d'alerte C'est avec une profonde douleur et une immense consternation que le Ministère de la Femme, de la Famille, de la Protection des enfants et de la Solidarité nationale a appris le meurtre tragique de Souadou Sow, une fillette de 12 ans victime d'une tentative de viol suivie de son assassinat dans la banlieue dakaroise.

Dans un communiqué publié hier, le Ministère a exprimé sa condamnation ferme de cet acte odieux, qualifié d'une "barbarie qui heurte les valeurs fondamentales de notre société". Le communiqué réaffirme également l'exigence de l'application rigoureuse de la loi contre les auteurs de tels crimes afin de garantir la justice à Souadou et à sa famille.



Rappelant l'adoption de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, criminalisant le viol et la pédophilie, le Ministère souligne que ce cadre juridique a été mis en place pour éradiquer ces actes ignobles et bannir de tels comportements dans la société sénégalaise. Cependant, face à ce drame, il insiste sur la nécessité d'intensifier la mobilisation nationale pour renforcer la protection des enfants et prévenir les violences.



Le communiqué met également en avant l'importance de la vigilance collective et rappelle qu'une ligne de signalisation gratuite, Allô 116, est disponible 24h/24 et 7j/7. Ce dispositif est accessible à toute personne souhaitant dénoncer des cas de violence, d'abus ou de négligence envers les enfants.



Enfin, le Ministère a présenté ses condoléances les plus émues à la famille de Souadou Sow, assurant son soutien et son accompagnement dans cette terrible épreuve. "Nous sommes à leurs côtés et restons fermement engagés à lutter contre toutes les formes de violence qui menacent l'enfance et la dignité humaine", conclut le communiqué.



Ce drame tragique est un rappel brutal de l'importance de l'unité nationale dans la lutte contre les violences sexuelles sûres et les abus sur mineurs, afin de construire un environnement pour tous les enfants du Sénégal.



