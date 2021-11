Réactions suite au gel des comptes de l’UGB: Les agents des Impôts et Domaines recadrent le Saes Le Syndicat autonome des agents des Impôts et Domaines (SAID) soutient le chef du Centre des services fiscaux de Saint-Louis. « Malgré les gros efforts consentis, les assauts répétés du chef de Centre fiscal de Saint-Louis plongent l’UBG dans une asphyxie financière qui anéantit tous les sacrifices du personnel d’enseignement et de recherche, du personnel administratif technique et de service, et des étudiants », tonnait, dernièrement, le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES).

En face, la SAID s’érige en bouclier contre ce qu’elle qualifie de "chantage", dans un communiqué transmis à Emedia. Lequel précise : " C’est ce ’’bridez votre agent ou nous faisons un malheur’’ qui est constitutif d’un odieux chantage. C’est une lâcheté majeure que de se défausser, avec une mauvaise foi remarquée, sur un agent muselé par le devoir de réserve… ".



" Voilà pourquoi, cette sortie sans discernement d’un syndicat d’universitaires, manipulés par l’UGB, n’honore pas ses membres agissant par procuration, dans une affaire loin d’être la leur. Tout au plus, le SAES aurait pu réclamer que la retenue opérée sur les salaires de ses membres, soit effectivement reversée au Trésor public. Sauf à se rendre complice de fraude ", ajoute le document.



Les agents des Impôts et Domaines de rappeler " au SAES que les procédures d’établissement, de déclaration et de recouvrement des impôts et taxes relèvent uniquement et exclusivement de la loi.



De même, les moyens de contestation contre desdites procédures sont ouverts à tout contribuable (personne physique ou moral) dans les conditions définies par la loi. Une ruée dans les brancards par voie de presse, ne saurait ébranler la détermination des agents, à accomplir convenablement leurs missions ".















